Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Avrupa'da avantajı kaptı! /13 Şubat 2025 23:03

Fenerbahçe, Avrupa'da avantajı kaptı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika’nın Anderlecht ekibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı kaptı.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika’nın Anderlecht ekibini konuk etti.

Sarı-Lacivertli ekip, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MOURINHO KULÜBEYE DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü. Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

PERDEYİ TADIC AÇTI

11. dakikada temsilcimiz Dusan Tadic ile öne geçti! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşundan sonra Filip Kostic ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Yusuf Akçiçek meşin yuvarlağı kafa ile altıpas alanına doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Dusan Tadic kafa vuruşunu yaparak ağları buldu: 1-0.

43. dakikada temsilcimiz Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Yusuf Akçiçek'in pası ile hareketlenen Filip Kostic ceza sahasına girmeden pasını ceza yayına doğru hareketlenen Edin Dzeko'ya gönderdi. Golcü oyuncunun ilk şutu savunmadan geri geldi. Dönen topa penaltı noktasının sol tarafından yerden vuruşunu yapan Edin Dzeko meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

İKİNCİ DEVRE GOLLE BAŞLADI

57. dakikada Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile durumu 3-0'a getirdi. Hızlı gelişen atakta Fred'in pası ile sol kanatta topla buluşan Sebastian Szymanski ortasını penatlı noktasının gerisine doğru yaptı. Gelen topa yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara yolladı: 3-0.

59. dakikada temsilcimiz gole bir kez daha çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Fred'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sebastian Szymanski yerden vuruşunu yaptı, savunmadan seken topu tekrar tamamlamak istedi ancak savunma bir kez daha gole izin vermedi.

69. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Cesar Huerta sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat sağ köşeye uzanarak harika bir kurtarış yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe, rövanş öncesinde tur kapısını aralamayı başardı.
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