Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle başladı: 2-1

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yı ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakadan sarı lacivertliler 2-1 galip ayrıldı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ile 82. dakikada Burgess kendi kalesine attı. Union SG'nin tek golünü 90+3. dakikada Sykes kaydetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puan alarak başlarken Unios SG sıfır puanda kaldı.



Fenerbahçe ikinci hafta maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak.