Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçta rakibini 2-1’lık skorla mağlup etmeyi başardı.





Ülker Stadı’nda oynanan maçta rakibini iki golle geçen Fenerbahçe’de galibiyeti; 12. dakikada Sinan Gümüş, 69. Dakikada ise Pelkas’ın golleri getirdi. Alanyaspor’da ise gol 81. dakikada Babacar’ın penaltı vuruşuyla geldi.





Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 32’ye çıkardı.





Maçın önemli anları





Sarı-lacivertliler, 12. dakikada öne geçerken rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.





İlk yarı böyle biterken 68. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tzavellas'ın kısa düşen geri pasında araya girmek isteyen Valencia'yı kaleci Marafona düşürdü. Topun başına geçen Valencia'nın vuruşunu Marafona kurtardı.





3 dakika sonra Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan'ın getirdiği topta Pelkas, topu çok şık kontrol edip köşeye yuvarladı: 2-0.





79. dakikada bu kez konuk ekip penaltı noktasına gitti. Sadık'ın ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Babacar'ı itmesinin ardından hakem Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterirken Senegalli futbolcu, durumu 2-1 yaptı.





90+4'te rakibini kontrada eksik yakalayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu direkten döndü.





Puan Durumu







