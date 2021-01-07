Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol vardı /07 Ocak 2021 21:52

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'da karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçta rakibini 2-1’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Ülker Stadı’nda oynanan maçta rakibini iki golle geçen Fenerbahçe’de galibiyeti; 12. dakikada Sinan Gümüş, 69. Dakikada ise Pelkas’ın golleri getirdi. Alanyaspor’da ise gol 81. dakikada Babacar’ın penaltı vuruşuyla geldi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 32’ye çıkardı.

Maçın önemli anları

Sarı-lacivertliler, 12. dakikada öne geçerken rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı böyle biterken 68. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tzavellas'ın kısa düşen geri pasında araya girmek isteyen Valencia'yı kaleci Marafona düşürdü. Topun başına geçen Valencia'nın vuruşunu Marafona kurtardı.

3 dakika sonra Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan'ın getirdiği topta Pelkas, topu çok şık kontrol edip köşeye yuvarladı: 2-0.

79. dakikada bu kez konuk ekip penaltı noktasına gitti. Sadık'ın ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Babacar'ı itmesinin ardından hakem Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterirken Senegalli futbolcu, durumu 2-1 yaptı.

90+4'te rakibini kontrada eksik yakalayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu direkten döndü.

Puan Durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol vardı Sonraki Haber >>

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:04