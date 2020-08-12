Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe başkan vekili Özsoy, görevinden istifa etti /12 Ağustos 2020 19:56

Fenerbahçe başkan vekili Özsoy, görevinden istifa etti

Fenerbahçe Kulübü'nde başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti. Fenerbahçe Kulübü'nden istifaya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy’un yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesinin, kurul tarafından kabul edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri yer aldı.
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