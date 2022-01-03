Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı /03 Ocak 2022 11:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da koronavirüse yakalanan isimlerden oldu. Koç, 2021 yılı nisan ayında da yine Covid-19 ile enfekte olmuştu. Böylece, Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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