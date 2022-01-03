Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da koronavirüse yakalanan isimlerden oldu. Koç, 2021 yılı nisan ayında da yine Covid-19 ile enfekte olmuştu. Böylece, Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı.





Kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.





Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."