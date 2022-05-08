Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la ilgili suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği ve Bordo Mavi Gönüller Platformu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un basın toplantısında sarf ettiği tahkir ve tahrik edici, kutuplaştırıcı sözlerin kaçınılmaz sonucu olarak, bugün yaşanan ve ileride yaşanması muhtemel menfi eylemler nedeniyle ilgili şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden pazartesi günü suç duyurusunda bulunulacaktır. Değerli taraftarlarımızın tahriklere kapılmadan şampiyonluğun tadını çıkarmaya devam etmelerini, sürecin takipçisi olunduğunun bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.