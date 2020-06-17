Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Başkanı PFDK'ye sevk edildi /17 Haziran 2020 20:53

Fenerbahçe Başkanı PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportmenliğe ayrılı açıklamaları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 

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