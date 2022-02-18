Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçında salon boşaltıldı /18 Şubat 2022 21:28

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçında salon boşaltıldı

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi.

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Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek.
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