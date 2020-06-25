Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Beko Jasikevicius ile anlaşmak üzere /25 Haziran 2020 21:00

Fenerbahçe Beko Jasikevicius ile anlaşmak üzere

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenör koltuğunun adayları arasında Sarunas Jasikevicius ismi öne çıkıyor. Litvanya basınının iddialarına göre Saras'ın peşinde Barcelona da var.

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Fenerbahçe Beko’da flaş bir kararla görevinden ayrılan Zeljko Obradovic’in koltuğu için en önemli aday Litvanya ve Avrupa basketbolunun efsanevi ismi Sarunas Jasikevicius.

Barcelona’nın İspanya’da şampiyonluğa ulaşamaması durumunda Svetislav Pesic’in yerine Katalan kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılan 44 yaşındaki Litvanyalı koça sarı-lacivertlilerin yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Litvanya kaynaklı haberlere göre, Zalgiris’te 850 bin Euro’ya çalışan ‘Saras’ın Fenerbahçe’ye gelip gelmeyeceği Barcelona’nın alacağı sonuca bağlı.

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