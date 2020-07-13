Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel (2.08, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.







24 Ekim 1991'de Almanya'nın Heidelberg kentinde dünyaya gelen Danilo Barthel, profesyonel kariyerine 2008-2009 sezonunda USC Heidelberg takımıyla başladı. 2010-11 sezonunun ardından Fraport Skyliners'a transfer olan Barthel, beş sezon boyunca bu ekibin formasını giydi. Bu süreçte Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde mücadele eden ve gösterdiği performansla Almanya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri haline gelen Barthel, 2014, 2015 ve 2016'da Almanya Ligi All Star kadrolarında kendisine yer buldu. Başarılı uzun forvet, 2016'da Skyliners ile Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.





Danilo Barthel, 2016 yazında Bayern Münih'e transfer olarak en önemli kariyer adımlarından birine imza attı. Bayern formasıyla da istikrarlı görüntüsünü sürdüren Barthel, takımının hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda en büyük kozlarından biri oldu. Barthel, Bayern Münih ile iki sezon EuroCup, iki sezon da EuroLeague tecrübeleri yaşadı. Tecrübeli forvetin Bayern kariyerindeki EuroCup ve EuroLeague istatistikleri şu şekilde oluştu:





Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Başarılı uzun forvet, Almanya Milli Takımı'nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda temsil etti.