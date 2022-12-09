Fenerbahçe Beko'dan Berlin'e büyük fark

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Scottie Wilbekin, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre gibi yıldızlarından yoksun Fenerbahçe, rakibini 104-75 mağlup etti. Fenerbahçe, 104 sayı ile bu sezon deplasmandaki en yüksek skoruna ulaştı.







Deplasmandaki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sarı-Lacivertliler, 12. maçında 10. galibiyetini elde ederken mağlubiyet serisi 9 maça çıkan ALBA Berlin ise 12 maç sonunda 3 galibiyette kalmış oldu.





Kadroda yer alan 12 oyuncunun da süre aldığı Fenerbahçe Beko'da 8 isim çift haneli skorlara çıkmayı başardı. Carsen Edwards ve Marko Guduric, 13'er sayıyla en skorer isimler olurlarken Johnathan Motley, 11 sayıyla oynadı. Metecan Birsen, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri, Devin Booker ve Nick Calathes ise 10'ar sayı kaydettiler. Ev sahibi ALBA Berlin'de ise Jaleen Smith, 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ben Lammers ve Maodo Lo da 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.







