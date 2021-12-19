Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu /19 Aralık 2021 18:05

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'de karşılaşacağı yılın son derbisinde ilk 11'lerin belli olduğu belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasınde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Yılın son derbisi sıfatını taşıyan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, bu akşam saat 19:00'da Fırat Aydınus'un düdüğüyle başlayacak.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Valencia

BEŞİKTAŞ:  Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi
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