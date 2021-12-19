Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasınde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Yılın son derbisi sıfatını taşıyan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, bu akşam saat 19:00'da Fırat Aydınus'un düdüğüyle başlayacak.Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Valencia: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi