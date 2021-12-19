Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 4 gol vardı

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Fenerbahçe 14. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe'yi öne geçiren golü Mesut Özil attı. Beşiktaş ise 24. dakikada Josef de Souza ile skoru eşitledi.5 dakika sonra dakika 29'da Fenerbahçe, Mergim Berisha ile yeniden öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 59. dakikada Josef yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.Josef de Souza, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.Ligde oynadığı son maç olan Gaziantep deplasmanından 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti.Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve maça Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş, son maçında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla puanını 25 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 17'ye yükseldi.Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.