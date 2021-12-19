Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 4 gol vardı /19 Aralık 2021 21:02

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 4 gol vardı

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'de karşı karşıya geldikleri maçta karşılıklı atılna gollerle 2-2'lik bir skor ortaya çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe 14. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe'yi öne geçiren golü Mesut Özil attı. Beşiktaş ise 24. dakikada Josef de Souza ile skoru eşitledi.

5 dakika sonra dakika 29'da Fenerbahçe, Mergim Berisha ile yeniden öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 59. dakikada Josef yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.

Josef de Souza, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.

Ligde oynadığı son maç olan Gaziantep deplasmanından 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve maça Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş, son maçında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla puanını 25 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 17'ye yükseldi.

Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Kaynak: Cumhuriyet

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