Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 4 gol vardı

Fenerbahçe 14. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe'yi öne geçiren golü Mesut Özil attı. Beşiktaş ise 24. dakikada Josef de Souza ile skoru eşitledi.
5 dakika sonra dakika 29'da Fenerbahçe, Mergim Berisha ile yeniden öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 59. dakikada Josef yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.
Josef de Souza, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.
Ligde oynadığı son maç olan Gaziantep deplasmanından 3-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve maça Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş, son maçında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla puanını 25 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 17'ye yükseldi.
Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Kaynak: Cumhuriyet
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