Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu /29 Kasım 2020 18:14

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında farklı bir deplasman galibiyeti alırken, Beşiktaş favori olmadığı mücadelede son şampiyon Başakşehir'i yendi.

Süper Lig'de iç sahada en son Konya'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu akşam galip gelemezse, lig tarihinde 5. kez üst üste evinde puan kaybı yaşamış olacak.

Tarihte ilk kez covid-19 tehdidi altında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'de sezon başından bu yana ilk 11'de şans bulamayan Novak, derbide ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe: Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan Tufan, Perotti, Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
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