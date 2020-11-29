Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında farklı bir deplasman galibiyeti alırken, Beşiktaş favori olmadığı mücadelede son şampiyon Başakşehir'i yendi.







Süper Lig'de iç sahada en son Konya'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu akşam galip gelemezse, lig tarihinde 5. kez üst üste evinde puan kaybı yaşamış olacak.





Tarihte ilk kez covid-19 tehdidi altında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'de sezon başından bu yana ilk 11'de şans bulamayan Novak, derbide ilk 11'de sahaya çıkıyor.





Fenerbahçe: Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan Tufan, Perotti, Cisse.





Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.