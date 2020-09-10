Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi /10 Eylül 2020 20:23

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi

Transferin sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe. bir stoperi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. beIN Sports'un haberine göre, Marcel Tisserand konusunda anlaşma tamamlandı ve oyuncu haftaya Sarı Lacivertliler'e katılacak.

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Fransız gazeteci Manu Lonjon da Fenerbahçe'nin Wolfsburg'da forma giyen Fransız savunmacı Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini duyurdu.Transferde hareketli günler geçiren Sarı Lacivertliler'de stoper bölgesine bir takviye daha gelmiş oldu böylece.

Marcel Tisserand kimdir?

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.
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