Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katıyor /22 Ocak 2021 20:51

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katıyor

Mesut Özil ve Attila Szalai’yi kadrosuna katan Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için anlaştığı son isim Bright Osayi-Samuel oldu.

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Samuel, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılacak olan Diego Perotti’nin yerini dolduracak.23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini devre arasında bitirmek için çalışan Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.

Her iki kanatta da oynayabilen Nijeryalı futbolcu bu sezon 23 maçta üç gol, üç asist üretti.Samuel, bu sezon 56 kezle Championship’te en fazla çalım atan futbolcu.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Bright Osayi-Samuel önemli bir oyuncu, erken gelmesini istiyorduk ama bize sunulan şartları kabul edemeyiz. O tarz bir kanada ihtiyacımız var" şeklinde konuşmuştu.

Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2021'de son buluyor.
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