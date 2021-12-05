Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a patladı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mergim Berisha ve 70, 79 ve 90. dakikalarda Serdar Dursun attı.





Fenerbahçe formasıyla, Kasım 2017'de Roberto Soldado'dan sonra hat-trick yapan ilk oyuncu Serdar Dursun oldu.





Fenerbahçe, böylece bu sezon ligde ilk kez bir maçta 2 golden fazla attı.





Çaykur Rizespor'u lig tarihinde ilk kez üst üste altı maçta mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti. Bu sezon oynadığı 8 deplasman maçının tamamını kaybeden Çaykur Rizespor, 10 puanda kaldı.





Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.





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