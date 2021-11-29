Fenerbahçe de modaya uydu!

Lider Trabzonspor'un Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndüğü haftada 3 büyüklerin tammaı puan kaybı yaşadı. Beşiktaş evinde GZT Giresunspor'a 4-0 kaybederken, Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 Fenerbahçe de İzmir'de Göztepe ile 1-1 ebrabere kaldı.







Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk oldu.Göztepe'nin oldukça etkili başladığı mücadelede ikinci yarının hemen başında golü bulan Fenerbahçe beraberliği sağladı ve maç da 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Puan durumu





Fenerbahçe'nin sadece bir şut bulabildiği ve onun da kaleyi bulmadığı devrede Göztepe, 40.dakikada ataklarının sonucunu aldı.Mesut Özil'in kısa düşen geri pasını Min-Jae'den önce kontrol eden Jahovic, sağ çaprazdan ceza alanına girdi, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaparak yakın köşeden topu ağlara gönderdi ve Göztepe'yi öne geçirdi.İlk devrenin Göztepe üstünlüğü ile tamamlanmasının ardından, 47.dakikada Göztepe'de Halil'in topu direkten döndü. Sonrasında atağa çıkan Fenerbahçe'de ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında Serdar Dursun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Skor böylece 1-1'e gelmiş oldu.Normal sürenin bitmesine çok az bir süre kala Novak, Göztepe hücum yönüne göre sağ kanatta Soner'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Fenerbahçe sahada 10 kişi kalmış oldu.Maçta skor bu dakikadan sonra da değişmedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe böylece zirve yarışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, Trabzonspor'a yaklaşma fırsatını tepmiş oldu.Bu skorun ardından Fenerbahçe 24 puana yükselirken, lider Trabzonspor'un 12 puan arkasında kalmış oldu. Göztepe ise 11 puana yükselirken 18.sıradaki yerini korudu.Fenerbahçe bir sonraki karşılaşmasını pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.