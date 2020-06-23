Fenerbahçe’den 6.2 milyon Euro’luk ihtar!

Fenerbahçe’den 2018 yılında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr’a 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Giuliano’dan gelecek son taksit, ödenmedi. Goal.com’dan Ali Reafat’ın haberine göre Fenerbahçe, 6.2 milyon Euro tutarından taksitin ödenmesi için Suudi Arabistan ekibine ihtar çekti.







Giuliano’nun da alacakları ödenmediği gerekçesiyle Al-Nassr’ı FIFA’ya şikayet ettiği öğrenildi. UOL Esporte’de yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, beş aydır ödemeleri yapılmadığı gerekçesiyle FIFA’ya başvurdu.





Eğer Al-Nassr, Giuliano’ya 15 gün içinde ödeme yapamazsa, Brezilyalı futbolcu serbest kalacak.Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 67 maça çıkan Giuliano, 23 gol atarken 8 de asist yaptı.



