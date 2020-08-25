Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’den bir bedelsiz transfer daha /25 Ağustos 2020 21:25

Fenerbahçe’den bir bedelsiz transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha geldi. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen sarı lacivertli ekip Ekvadorlu Valencia ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Transfer dönemine fırtına gibi başlayarak bonservisi elinde isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe’de bir oyuncuyla daha anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz sezon Meksika’nın Tigres takımında top koşturan Enner Valencia Erol Bulut’un kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe, forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan oyuncunun transferi için bütün işlemleri tamamladı. Valencia, İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Bonservisi elinde olan Ekvadorlu oyuncunun yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Bu transfer döneminde sözleşmesi biten oyunculara yönelen sarı lacivertliler; Jose Sosa, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü renklerine bağladı.

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