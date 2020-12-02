Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’den Lemos’un sakatlığı için açıklama /02 Aralık 2020 21:17

Fenerbahçe’den Lemos’un sakatlığı için açıklama

Fenerbahçe, Beşiktaş maçında sakatlanan Lemos'un ayak bileğinde kısmi yırtık, kemikte ödem, ezilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, 4-3 mağlup olunan Beşiktaş derbisinde Josef de Souza’nın müdahalesiyle ayağına darbe alan Lemos’un sakatlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan testler sonrasında Uruguaylı futbolcunun ayak bileğinde kısmi yırtık, kemikte ödem, ezilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada:

“Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza'nın müdahalesi sonrası sakatlanan ve bugün MR’ı çekilen oyuncumuz Lemos'un tespit edilen hasar burguları şöyledir: ‘Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, Yaygın kemik ödemi, Ciddi ezilme ve kanama.’ Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.
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