Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe’den şok "Korona" açıklaması: Bir futbolcunun testi pozitif çıktı /25 Mart 2020 16:14

Fenerbahçe’den şok "Korona" açıklaması: Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen testte bir oyuncu ve sağlık heyeti çalışanına Koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe bir futbolcuda ve bir sağlık heyeti çalışanında Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun ve sağlık çalışanının isminin verilmediği açıklamada tetkiklerin devam ettiği vurgulandı. 


MUSTAFA CENGİZ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı canlı yayında sarı lacivertli camiaya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CENK RENDA KARANTİNADAN MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda Koronavirüs belirtilerine rastlanan takım menajeri Cenk Renda, yoğun bakımda olmadığını ancak hastanede kontrol altında tutulduğunu söylemişti.

Fenerbahçe Kulübü, önceki günlerde yayınladığı açıklama ile erkek basketbol takımında yapılan rutin kontroller sonrasında bazı oyuncular ile idari ekipten bazı isimlerde koronavirüs belirtileri olduğunu açıklamıştı.

Yapılan testler sonrasında alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini bildiren Fenerbahçe’de erkek basketbol takımı idari menajeri Cenk Renda’nın yoğun bakımda olduğu haberleri çıkmıştı.

Cenk Renda, kendisine ulaşmak isteyen Fenerbahçeliler ve yakın dostlarına topluca bir mesaj yollayarak yoğun bakımda olmadığını, kontrol amaçlı özel hastanede olduğunu açıklamıştı.

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