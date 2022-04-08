Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraylıları sevindirecek gelişme /08 Nisan 2022 22:38

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraylıları sevindirecek gelişme

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlığı bulunan golcü oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştığı aktarıldı.

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Sezon içinde istediği gibi bir ivme yakalayamayan Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanan gölcü oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştığı aktarıldı.

Sarı kırmızılar Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Galatasaray formasını Fatih Karagümrük maçında bu sezon 54'üncü kez giyen Kerem Aktürkoğlu'nun kasığından sakatlanarak sahayı terk etmesi sonrası, sarı-kırmızılılarda taraftarlar endişelenmişti.

Galatasaray Kulübü, genç futbolcunun kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamda, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilen Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.
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