Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2 golle geçip tur atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yendi. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Sarı Lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Gruplarda oynanacak son müsabakalar öncesinde 11 puanla Rennes'in +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, grubunu zirvede bitirmek için Ukrayna temsilcisi karşısında galibiyet aradı.





Fenerbahçe, 23. dakikada Arda Güler'le 1-0 öne geçti. 17 yaşındaki yıldız, Avrupa arenasındaki ilk golünü attı. 45+2'de ise sahneye Willian Arao çıktı. Arda bu kez asisti yaptı, Sambacı kafayı vurdu, Kanarya soyunma odasına 2-0 önde girdi. 68. dakikada Kiev'den Illia Zabarnyi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak mücadelenin kalan dakikalarından başka gol olmadı.





Grubun diğer maçında Rennes kendi sahasında AEK Larnaca'yla sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Sarı-Lacivertliler B Grubu'nu 14 puanla lider, Rennes 12 puanla ikinci tamamladı. AEK 5 puanla üçüncü olup Konferans Ligi bileti alırken, Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.





MAÇTAKİ ÖNEMLİ DAKİKALAR:





5. dakika Arda sağ kanattan içeri ortaladı, Szalai ceza alanında iyi yükselip kafayı vurdu, top dışarı çıktı.

10. dakika Osayi Samuel ters dokundu, top bir anda penaltı noktasının az gerisinde Vanat'ta kaldı. Vanat'ın şutu çerçeveyi bulmadı.



23. dakika Crespo içeri ortaladı, Valencia ile Buschan çıktı topa, Buschan uzaklaştırdı, seken topa ceza yayı üzerinden Arda vurdu, top boş kaleye gitti, ağları sarstı. Fenerbahçe 1-0 önde. Bu gol Arda'nın da Avrupa'daki ilk golü oldu.



34. dakikada Altay'ın uzun topunda savunma kaleciye dönmek istedi, araya Valencia girdi ve kaleci Buschan'ı geçti ancak açı daraldı, şutu yan ağlarda kaldı.



45+2' Arda Güler sol kanattan korneri kullandı, Arao ön direğe koşu yapıp arka direğe kafayı vurdu ve skoru 2-0 yaptı.



60. dakika Arao derin vurdu, Valencia kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunu Buschan ayaklarıyla çıkardı.



68. dakika Ferdi'yi arkadan müdahale edip düşürdü. Hakem Duje Strukan, Zabarny'e ikinci sarısını gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. Dinamo Kiev 10 kişi kaldı.



70. dakika Frikiği Lincoln Henrique kullandı. Brezilyalı yıldızın harika şutunu kaleci Buschan aynı güzellikte kornere gönderdi.







