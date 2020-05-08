Fenerbahçe döviz borcunu TL'ye çevirdi

Bu süreçte en hızlı adımı atan kulüp, Fenerbahçe oldu. Sarı-laciverli yönetim, döviz borcunun önemli bir kısmını TL’ye çevirdiğini duyurdu.Bu hamlenin, doların tarihi seviyelere yükseldiği dönemde kulübe finansal açıdan nefes aldıracağı belirtiliyor.





Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:





"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir."





Fenerbahçe’yi yakından takip eden isimlerden olan Hakan Hanoğlu, söz konusu adımı kişisel Twitter hesabından bir flood paylaşımı ile anlattı.Hanoğlu, Fenerbahçe’nin döviz borcunu TL’ye çevirmesinin yanı sıra kredilerini de vadeli hâle getirdiğini söylüyor.





TL’ye döndürülen döviz borçlarının 62,7 + 108,2 milyon dolar olduğunu hatırlatan Hanoğlu, dolar/TL 6,91 iken bu hamlenin gerçekleştiğini belirtiyor.Toplamda 1 milyar 215 milyon 543 bin TL borç ana para olarak gözüküyor.





Hesaplamalara göre, sadece bir sene sonununda dahi ana para TL'nin üzerine gelecek yüzde 15’lik faizle dönüştürülen toplam borç, 1 milyar 397 milyon 874 bin 450 TL oluyor.





Peki, bu TL’ye dönüştürme operasyonu olmasaydı bir sene sonunda dolar ve Euro borcu ne kadar olacaktı?





Hanoğlu, bu soruya şu hesaplama ile yanıt veriyor:





"Bir sene sonra dolar 10 TL, Euro 11 TL oldu diyelim. 62,7 milyon dolar 627 milyon TL ediyor. 108,2 milyon Euro da 1 milyar 190 milyon 200 bin TL ediyor.





Yani toplam borç, 1 milyar 817 milyon 200 bin TL olacaktı…"Buna bir de yüzde yedi döviz faizi eklendiğinde borç 2 milyara yakın bir rakama denk geliyor.Fenerbahçe bu hamle ile tam 546 milyon 500 bin liralık kazanç elde etmiş olacak.