Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü /18 Nisan 2021 18:10

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü

Fenerbahçe gelecek sezon için yeni kadro hazırlıklarına şimdiden başladı bile. Gelecek sezon için kadrosuna forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Chelsea forması giyen Olivier Giroud girdi. Sarı lacivertli takımın transferde en çok güvendiği isim ise Mesut Özil...

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Bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için dünyaca ünlü bir forvetin peşinde...İngiliz basınının haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için harekete geçecek. Emre Belözoğlu'nun forvet listesinin ilk sırasında Giroud'un olduğu ve bu transfer için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi.

Bu sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud'un Fenerbahçe dahil birçok takımla temasta olduğunun altını çizen İngiliz basını, Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı Giroud ile konuştuğu ve golcü oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna ettiğini iddia etti.

Mesut Özil ile Olivier Giroud, Arsenal'de birlikte forma giymiş ve gösterdikleri uyum dikkat çekmişti.Fransa Milli Takımı ile 107 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla 26 maçta 11 gol kaydetti.
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