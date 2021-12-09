Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçında 2 gol vardı /09 Aralık 2021 23:15

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçında 2 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi'ne veda edip yoluna Konferasn Ligi'nde devam edcek olan Fenerbahçe, gruptaki son maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’u ağırladı.

Son maç öncesi UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeyi garantileyen Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da 1-1 berabere kalarak ayrıldı.

12.dakikada hızlı gelişen atakta Zajc'ın pasıyla topla buluşan Berisha, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top uzak direk dibinden ağlara gitti. Ama Berisha'nın topla buluştuğu pozisyon için ofsayt kararı verildi.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde ise Kim'in kaptırdığı top sonrası başlayan atakta Kamada topu ceza sahasının sol çaprazındaki Kostic'e aktardı. Kostic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sağ köşeden ağlara gönderdi. Eintracht Frankfurt bu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının tamamlanmasına 3 dakika kala, dakika 42'de, Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortasını yaptı.Savunma oyuncularından seken topla buluşan Mergim Berisha bekletmeden şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlanırken, maçın ikinci devresi de rölantide geçti. Maç da böylece 1-1 tamamlanmış oldu.

Eintracht Frankfurt ise beraberlik sonrasında grubu 12 puanla tamamlamış oldu.

Bu skorun ardından Fenerbahçe grupta topladığı 6 puanla 3.sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Fenerbahçe Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

Fenerbahçe bir sonraki karşılaşmasını deplasmanda Gaziantep FK ile 13 Aralık'ta oynayacak. Kaynak: Cumhuriyet
Puan Durumu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçında 2 gol vardı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:02