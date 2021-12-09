Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçında 2 gol vardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’u ağırladı.Son maç öncesi UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeyi garantileyen Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da 1-1 berabere kalarak ayrıldı.12.dakikada hızlı gelişen atakta Zajc'ın pasıyla topla buluşan Berisha, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top uzak direk dibinden ağlara gitti. Ama Berisha'nın topla buluştuğu pozisyon için ofsayt kararı verildi.Dakikalar 28'i gösterdiğinde ise Kim'in kaptırdığı top sonrası başlayan atakta Kamada topu ceza sahasının sol çaprazındaki Kostic'e aktardı. Kostic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sağ köşeden ağlara gönderdi. Eintracht Frankfurt bu golle 1-0 öne geçti.İlk yarının tamamlanmasına 3 dakika kala, dakika 42'de, Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortasını yaptı.Savunma oyuncularından seken topla buluşan Mergim Berisha bekletmeden şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlanırken, maçın ikinci devresi de rölantide geçti. Maç da böylece 1-1 tamamlanmış oldu.Eintracht Frankfurt ise beraberlik sonrasında grubu 12 puanla tamamlamış oldu.Bu skorun ardından Fenerbahçe grupta topladığı 6 puanla 3.sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Fenerbahçe Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.Fenerbahçe bir sonraki karşılaşmasını deplasmanda Gaziantep FK ile 13 Aralık'ta oynayacak.