Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe evinde ağır yara aldı /20 Nisan 2025 21:27

Fenerbahçe evinde ağır yara aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fenerbahçe, 90+4. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 72 puana yükseldi. Kayserispor, puanını 37 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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