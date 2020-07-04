Fenerbahçe evinde galip

Geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe'yi de 2-1'lik skorla devirdi.





Karşılaşmada gol perdesini günün yıldızı Ferdi Kadıoğlu açtı. 25. dakikada şık bir gole imza atan 20 yaşındaki genç futbolcu takımını 1-0 öne geçirirken 45. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-0'a geldi.







İLK YARIYI FENERBAHÇE 2-0 ÖNDE KAPADI





Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girerken maçın ikinci yarısında Soner Aydoğdu, 66. dakikada attığı golle farkı bire indirdi.





Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.





Fenerbahçe puanını 49'a yükseltirken Göztepe ise 38 puanda kaldı.





Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 90+3. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.