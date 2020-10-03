Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe evinde galip /03 Ekim 2020 21:25

Fenerbahçe evinde galip

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, Mbwana Samatta'nın golleriyle rakibini 2-1 yendi. Konuk ekibin tek sayısını Erik Sabo penaltıdan kaydetti.

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Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Samatta, yeni takımında sahaya ilk 11'de çıktığı ilk maçında etkili bir görüntü ortaya koydu ve takımına zaferi getirdi. 

Karagümrük ise bu deplasmandan bir puan almaya son anlarda çok yaklaşsa da kaleci Altay'ı geçemedi.

24. dakikada Caner'in kullandığı köşe atışında doğru pozisyon alıp ağları havalandıran Samatta, takımını soyunma odasına 1-0 üstün götürdü.

67. dakikada bu defa Sosa'nın ortasına kale önünde yükselerek kafayı vuran Samatta skoru 2-0'a getirdi.

78. dakikada Fenerbahçe'de Lemos'un koluna temas eden top VAR incelemesinin akabinde Fatih Karagümrük'ün penaltı kazanmasını sağladı. 

Penaltı atışında topun başına geçen Erik Sabo skoru 2-1'e getiren golü attı.

LEMOS'A KIRMIZI KART

85. dakikada Lemos'un Sabo'yu düşürmesiyle Karagümrük bir penaltı daha kazanırken Uruguaylı futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı. 

Topun başına geçen Sabo bu defa Altay Bayındır'ı geçemedi ve takımına beraberliği getirme şansını tepti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu skorla ligdeki puanını 8'e yükseltti. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 7 puanda kaldı.
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