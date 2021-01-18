Fenerbahçe evinde rahat kazandı

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe’nin gollerini Thiam, Samatta ve Valencia kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+4’te Emre Güral’dan geldi.







Bu sonucun ardından Fenerbahçe 38 puanla lider Beşiktaş’la aynı puana ulaşıp ikinci sırada yer alırken, Ankaragücü ise 15 puanda kalarak 20. sıraya geriledi. Fenerbahçe, Perşembe günü Sivasspor ile deplasmanda; Ankaragücü ise aynı gün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.





Öte yandan Ozan Tufan 41. dakikada gördüğü sarı kartla Sivasspor maçında cezalı duruma düşerken, Serdar Aziz da sakatlanıp 59. dakikada yerini Lemos’a bıraktı.





THIAM PERDEYİ AÇTI





Dakikalar 28’i gösterdiğinde Thiam, Valencia’nın pasında gelişine şutunu çekti ancak istediği gibi vuramadı. Kaleci Friedrich’in kontrol edemediği topu iyi takip ederek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.





6 DAKİKA SONRA SAMATTA





Fenerbahçe 34. dakikada skoru eline almayı başardı. Samatta, Thiam’dan pasını alıp kaleye doğru topu sürdü. Savunmanın anlaşamaması sonrasında iki oyuncudan sıyrılan Samatta, topu filelere göndermeyi başardı. Hakem Arda Kardeşler, VAR odasındaki incelemeden sonra santrayı gösterdi: 2-0.





VALENCIA UZAKLARDAN AVLADI





67. dakikada Enner Valencia skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. Orta alanda yapılan pas hatasında araya giren Valencia, ceza sahası dışında kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden yaptığı sert vuruşla ağları buldu.





EMRE GÜRAL SON DAKİKADA SKORU BELİRLEDİ





Ankaragücü’nde maçın tek golünü ise oyuna sonradan giren Emre Güral kaydetti. Ceza sahası dışında kontrol ettiği topu sağ ayağına alan Emre, klas bir şutla topu filelere gönderdi: 3-1.





YENİ TRANSFER SZALAI MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ





Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin Apollon Limassol'den transfer ettiği Macar savunma oyuncusu Attila Szalai locadan izledi. Müsabakayı dikkatle takip eden Szalai, takımının attığı gollere de alkışlarla tepki verdi.