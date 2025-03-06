Fenerbahçe evinde Rangers'a mağlup! Kanarya tur şansını zora soktu

İLK 11'LER
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Propper, Jefte, Rıdvan Yılmaz, Raskin, Barron, Diomande, Cerny, Dessers.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.
CANLI | FENERBAHÇE 1-3 RANGERS
81' GOL | Cerny, Rangers'ın üçüncü golünü kaydetti.
67' SARI KART | Fenerbahçe'de Talisca sarı kart gördü.
59' GOL İPTAL | Dessers'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
58' GOL | Dessers, Rangers'ın üçüncü golünü kaydetti.
İkinci yarı başladı.
İlk yarı sona erdi.
42' GOL | Cerny, Rangers'ı öne geçiren golü kaydetti.
30' GOL | Djiku, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.
6' GOL | Dessers'ın attığı gol ile Rangers öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.