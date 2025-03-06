Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe evinde Rangers'a mağlup! Kanarya tur şansını zora soktu /06 Mart 2025 23:04

Fenerbahçe evinde Rangers'a mağlup! Kanarya tur şansını zora soktu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Propper, Jefte, Rıdvan Yılmaz, Raskin, Barron, Diomande, Cerny, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.

CANLI | FENERBAHÇE 1-3 RANGERS

81' GOL | Cerny, Rangers'ın üçüncü golünü kaydetti.

67' SARI KART | Fenerbahçe'de Talisca sarı kart gördü.

59' GOL İPTAL | Dessers'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

58' GOL | Dessers, Rangers'ın üçüncü golünü kaydetti.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

42' GOL | Cerny, Rangers'ı öne geçiren golü kaydetti.

30' GOL | Djiku, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.

6' GOL | Dessers'ın attığı gol ile Rangers öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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