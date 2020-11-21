Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe farklı kazandı /21 Kasım 2020 20:10

Fenerbahçe farklı kazandı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ni 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

SHABER3.COM

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında adeta gol oldu yağdı.

İkinci yarıya da hızlı giren Erol Bulut'un ekibi, 47. dakikada Sosa'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Perotti, 69. dakikada attığı güzel golle takımını 4-1 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, böylece, bu sezon ilk kez bir lig maçında en az 4 gol atmış oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 9 maçta 20 puana sahip olan Fenerbahçe, ikinci sıradaki iki maçı eksik Alanyaspor'un üç puan önünde liderlik koltuğuna yerleşti. 

2020-2021 sezonunda sadece bir kez kazanabilen ve beş maçtır galibiyete hasret olan Gençlerbirliği ise 8 maçta 5 puanla 19. sırada kaldı.

Fenerbahçe ligin 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
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