Fenerbahçe farklı kazandı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında adeta gol oldu yağdı.







İkinci yarıya da hızlı giren Erol Bulut'un ekibi, 47. dakikada Sosa'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.





Perotti, 69. dakikada attığı güzel golle takımını 4-1 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, böylece, bu sezon ilk kez bir lig maçında en az 4 gol atmış oldu.





Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.





Bu sonuçla 9 maçta 20 puana sahip olan Fenerbahçe, ikinci sıradaki iki maçı eksik Alanyaspor'un üç puan önünde liderlik koltuğuna yerleşti.





2020-2021 sezonunda sadece bir kez kazanabilen ve beş maçtır galibiyete hasret olan Gençlerbirliği ise 8 maçta 5 puanla 19. sırada kaldı.





Fenerbahçe ligin 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.