Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Feyenoord'u yıktı geçti; play-off'da mücadele edecek /12 Ağustos 2025 22:03

Fenerbahçe Feyenoord'u yıktı geçti; play-off'da mücadele edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Feyenoord'u 5-2 yendi ve play-off turuna yükseldi.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçını 5-2 kazandı ve adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe'ye turu getiren golleri 44. dakikada Archie Brown, 45+2'de Jhon Duran, 55. dakikada Fred, 83. dakikada En-Nesyri ve 90+5'te Anderson Talisca kaydetti.

Feyenoord'un golleri ise 41. ve 89. dakikalarda Watanabe'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükseldi.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Fenerbahçe, play-off turunda Benfica - Nice maçının galibi ile oynayacak.

Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Nice'i 2-0 mağlup etmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe Feyenoord'u yıktı geçti; play-off'da mücadele... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:21:30