Fenerbahçe Feyenoord'u yıktı geçti; play-off'da mücadele edecek

Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükseldi.





UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya geldi.İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçını 5-2 kazandı ve adını play-off turuna yazdırmayı başardı.Fenerbahçe'ye turu getiren golleri 44. dakikada Archie Brown, 45+2'de Jhon Duran, 55. dakikada Fred, 83. dakikada En-Nesyri ve 90+5'te Anderson Talisca kaydetti.Feyenoord'un golleri ise 41. ve 89. dakikalarda Watanabe'den geldi.Fenerbahçe, play-off turunda Benfica - Nice maçının galibi ile oynayacak.Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Nice'i 2-0 mağlup etmişti.