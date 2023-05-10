Fenerbahçe finalde pes etti

Sözcü'de yer alan habere göre Euroleague play-off çeyrek final serisinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile Yunanistan’da karşılaştı. Deplasmana 2-2 ile giden sarı-lacivertliler, rakibine maç boyunca üstünlük kuramayınca parkeden 84-72’lik skorla ayrılıp Final Four biletini kaptırdı.



Normal sezonu lider tamamlayan ve 8. sıradan play-off’a giren Fenerbahçe Beko’yu eleyen Olympiakos, Final Four’da Monaco-Maccabi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Salon: Barış ve Dostluk



Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya)



Olympiakos: Walkup 4, Canaan 2, Papanikolaou 14, Vezenkov 17, Fall 8, Lountzis, Larentzakis 2, Sloukas 22, Bolomboy, Peters 2, Black 2, McKissic 11



Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 9, Pierre, Hayes-Davis 5, Jekiri 4, Motley 14, Metecan Birsen, Edwards 10, Guduric 26, Antetokounmpo



1. Periyot: 20-15



Devre: 44-33



3. Periyot: 65-52



Beş faulle çıkan: 36.31 Calathes (Fenerbahçe Beko)



Diskalifiye: 38.40 Guduric (Fenerbahçe Beko)



Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou’nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Guduric’in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0’lık seri yakalayan Olympiakos, bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 44-33 üstün gitti.



Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, final çeyreğine 65-52 önde girdi.



Dördüncü ve son çeyrekte Guduric’in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko’ya Vezenkov’un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.