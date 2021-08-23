Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 gol vardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. İlk yarısı 0-0'la geçilen karşılaşmada Fenerbahçe, 3 puana son dakikalarda ulaştı. Sarı lacivertli takıma 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 89'da Zajc ve 90+2'de Valencia attı. Fenerbahçe, bu skorla 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı.





Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.





Sarı-lacivertli takım, müsabakaya Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Mbwana Samatta ilk 11'i ile başladı.





Teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynanan son maçın ilk 11'inde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mesut Özil ve Zajc'ı yedeğe çekti. HJK Helsinki müsabakasına ilk 11'de başlayan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.





Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın son oynadığı HJK Helsinki maçında tek gole imza atan 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilk 11'de fırsat verdi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Güney Koreli stoper Kim Min-jae de sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.





Maçtan önemli anlar





90' + 2' GOL! Ani gelişen Fenerbahçe atağında savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yanındaki Valencia'yı gördü. Valencia da yerden düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

89' GOL! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla yay içinde buluşan Zajc, yerden sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

64' Fenerbahçe'de Osayi-Sameul yerine Mesut Özil oyuna girdi.

57' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Min-Jae Kim kafayı vurdu. Güray topu çizgiden çıkarttı.

56' BOFFIN KURTARDI! Sol kanattan sıfıra inen Ferdi'nin içeriye çevirdiği topa Osayi-Samuel vuruşunu yaptı. Boffin topu güçlükle çeldi.

45+1' İlk yarı sona erdi.





43' ALTAY KURTARDI! Sağ kanattan yapılan ortada Altay'ın elinden seken top Amilton'un önüne düştü. Amilton'un dönerek yaptığı vuruşta Altay gole izin vermedi.

26' GOL İPTAL! Boffin ceza sahasının dışına çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Topla buluşan Amilton'un hatalı pası Samatta'ya gitti. Samatta topu Gustavo'ya aktardı. Gustavo da sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ancak yan hakem, pozisyonun başlangıcında Amilton'a faul yapıldığını işaret etti.

17' KAÇTI! Sol kanattan sıfıra inip ceza sahasına sokulan Samatta'nın geriye çıkarttığı topa Muhammed Gümüşkaya vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

10' TEHLİKE! Fredy'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ghacha, Altay ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi. Top kaleye yönelmedi.

1' ALTAY KURTARDI! Sağ kanattan yapılan ortada sol çapraza açılan topa Güray gelişine sert vurdu. Altay topu çeldi.





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