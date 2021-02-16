Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe - Galatasaray derbisi mahkemelik oldu /16 Şubat 2021 22:00

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi mahkemelik oldu

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisi mahkemeye taşınıyor.

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Galatasaray, 6 Şubat'ta Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta gerçekleşen olaylarla ilgili olarak hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi maçta gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ceza uygulanması talebinde bulunuldu.

Galatasaray Kulübü, ilgili maddeleri şu şekilde sıraladı:

1- Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği "riyakâr" ve "şark kurnazı" ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanun'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun'un 21. maddesinin ikinci fıkrası, uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.
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