Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftanın maç programı açıklandı. Buna göre ligin 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta oynanacak.
22. haftanın kritik 90 dakikasında ise Beşiktaş ile Trabzonspor, 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta
Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.
Süper Lig'in 27. haftasında da Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Bu zorlu 90 dakika, 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.