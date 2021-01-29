Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı /29 Ocak 2021 19:22

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Galatasaray'ın transfer döneminde peşinde olduğu ve Fatih Terim'in defaatle basın önünde çok istediğini söylediği Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfancan Kahveci için Fenerbahçe'den kritik adım geldi.

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Kadrosuna Arsenal'den Mesut Özil'i katarak sükse yapan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Kahveci transferi için de düğmeye bastı.  

Bu bağlamda, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir araya geldiğine dair görüntüler basına sızdı.TV Haberi'nin aktardığına göre iki başkanın görüşmesi, Gümüşdağ'ın ofisinde sürdürüyor.

Son olarak Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "İrfan Can için Galatasaray ile görüştük. Onlar teklifini iletti, bizler ilettik. Sonrasında Fenerbahçe´nin bir görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. Bunların hepsini 1 Şubat´a kadar konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. Hem parasal kısmı hem de takas teklifinde bulundular. Olabilir de olmayabilir de" demişti.
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