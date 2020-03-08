Fenerbahçe galibiyete hasret kaldı

Fenerbahçe şampiyonluk hedefinden her hafta biraz daha uzaklaşıyor. Kadıköy'de Denizlispor'u ağırlaşan Sarı-Lacivertliler sahadan 1 puanla ayrılarak taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı.





22'de Mehmet Ekici'nin kornerinde Ozan Tufan'ın kafa golüyle skor 1-0 oldu. 43'te VAR incelemesi ile Denizli penaltı kazandı, 44'te Tolgay Arslan ikinci sarı kartla oyundan atıldı.





45'te Murawski beyaz noktadan skoru eşitledi: 1-1. 75'te Mustafa Yumlu ile skor 2-1 oldu. 90+2'de Serdar Aziz'le skor 2-2'ye geldi.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





14. dakikada Denizlispor çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı.





Sağdan topla hareketlenen Zeki Yavru'nun ortasında penaltı noktası civarında Barrow'un gelişine vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.





21. dakikada Mehmet Ekici'nin rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruş sonrası, Ozan Tufan'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.





OZAN TUFAN, FENERBAHÇE ADINA İLK GOLE İMZA ATTI





22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasın gerisinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.





24. dakikada soldan Barrow'un ortasında kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen meşin yuvarlak, sağda Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.





31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay Arslan, topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Muric'e aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda kalecinin sektirdiği topu savunma kornere uzaklaştırdı.





42. dakikada hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Murawski'nin şutunda top ceza sahası içinde bulunan Tolgay Arslan'ın eline geldi.





Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından oyunu durduran Zorbay Küçük, pozisyonu VAR da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.





MÜSABAKADA İLK YARI 1-1 SONA ERDİ





45. dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Murawski'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.





Müsabakanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.





67. dakikada Serdar Aziz'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.





72. dakikada Zacj'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe şutunda, top yandan dışarı çıktı.





74. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu son anda kornere çeldi.





75. dakikada Denizlispor öne geçti. Sağdan Zeki Yavru'nun ortasına ön direkte Mustafa Yumlu şık bir kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-2.





DENİZLİSPOR, 90+2'DE BERABERLİĞİ YAKALADI





90. dakikada Recep Niyaz ile verkaç yaptıktan sonra topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, Altay Bayındır'ı geçmek isterken, Altay topa müdahale etti. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.





90+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağdan Tolga Ciğerci'nin kullandığı korner sonrası ön direkte iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2.





90+3. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Onazi meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdükten sonra sağdan bindiren Özgür Çek'e aktardı.





Bu oyuncunun vuruşunda kaleciyi geçen topu Isla çizgiden kornere çeldi.





Maçta başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.