Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında 4 gol vardı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin golleri Mert hakan, (56’) Valencia’dan (71’) ve 90+5'te Sinan Gümüş'ten gelirken Gaziantep FK’nin tek golü Maxim’den (66’) geldi.





Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66'ya yükselterek lider Beşiktaş'ın dört puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, Gaziantep FK 50 puanda 6. sırada yer aldı.





Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere kaldı. İlk devre Fenerbahçe’nin hakimiyetiyle geçti. Gaziantep ileri çıkmakta ve pozisyon üretmekte zorlandı.





12. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın vuruşunda Djilobodji topu çizgiden çıkarttı. Seken topu Valencia tamamlamak istedi. Ama çerçeveyi bulamadı.





34. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan daha yararlanamadı. Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama topu üstten auta gönderdi.





39. dakikada Gaziantep FK’nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi. Sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin indirdiği topa Dicko kale sahasında dokundu ve topu ağlara gönderdi. Ama hakem Djilobodji'nin topu indirirken faul yaptığını tespit etti.





İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında dört gol geldi.





56. dakikada Fenerbahçe ön alanda baskı yaparak topu kazandı. Ozan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mert Hakan, uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.





66. dakikada Gaziantep FK’nin golü geldi. Maxim'in yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve topun çizgiyi geçtiği tespit edildi.





71. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Sol kanattan Caner'in ortasında ön direkte Pelkas topu aşırttı. Arka direğe düşen topu Valencia tamamladı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.





90+5’te Sinan Gümüş maçın skorunu belirledi. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Gustavo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Sinan, çaprazdan vuruşunu yaptı. Miranda'dan da seken top yakın direk dibinden ağlara gitti.





Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.