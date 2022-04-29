Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında tam 5 gol vardı

İsmail Kartal'ın teknik direktörülük görevine gelmesi sonrasında üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe, ligin 35. haftasında İstanbul'da karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla geçti.





Maçta gol perdesi 5. dakikada açıldı. Diego Rossi Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.





İlk yarı bu skorla tamamlanırken Maçın 62. dakikasında Serdar Dursun Fenerbahçe adına farkı ikiye çıkardı: 2-0.





Bu golden iki dakika sonra ise Angelo Sagal farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.





Maçın 82. dakikasında ise Miha Zajc farkı tekrar ikiye çıkardı: 3-1.





Uzatma bölümünde ise konuk ekip bir gol daha buldu.





90+7. dakikada Gaziantep FK adına verilen penaltıyı gole çeviren Alexandru Maxim maçın skoru 3-2'ye getirdi.





Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.





Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 68'e çıkartırken, Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.





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