Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında tam 5 gol vardı /29 Nisan 2022 23:10

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında tam 5 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

SHABER3.COM

İsmail Kartal'ın teknik direktörülük görevine gelmesi sonrasında üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe, ligin 35. haftasında İstanbul'da karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla geçti.

Maçta gol perdesi 5. dakikada açıldı. Diego Rossi Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken Maçın 62. dakikasında Serdar Dursun Fenerbahçe adına farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Bu golden iki dakika sonra ise Angelo Sagal farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.

Maçın 82. dakikasında ise Miha Zajc farkı tekrar ikiye çıkardı: 3-1.

Uzatma bölümünde ise konuk ekip bir gol daha buldu.

90+7. dakikada Gaziantep FK adına verilen penaltıyı gole çeviren Alexandru Maxim maçın skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 68'e çıkartırken, Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Puan Durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında tam 5 gol vardı Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:44