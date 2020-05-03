Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe genç ismi renklerine bağladı /03 Mayıs 2020 22:31

Fenerbahçe genç ismi renklerine bağladı

Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı tartışılırken bir yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.

SHABER3.COM

Sarı-lacivertli takım transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe adına görüşmeleri sürdüren Selahattin Baki, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen İsmail Yüksek ve Gölcükspor ile anlaşmaya vardı.

Gölcükspor'un 1999 doğumlu hücum oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bu transfer karşılığında Gölcükspor'a 400 bin TL ve iki futbolcu verecek. Bu oyuncuların satın alma opsiyonu ise Fenerbahçe'de olacak.

Kulüpler arasında sözleşmeler imzalanırken, liglerin kaderinin belli olmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Fenerbahçe forması giyecek.

Sarı-lacivertliler bir sonraki transferinin 1928 Buca forması giyen ve önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vurması beklenen forvet Barış Sungur olması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi hafta içinde 1928 Buca'nın kapısını yeniden çalacak ve Barış transferini bitirmek için düğmeye basacak.

İsmail Yüksek kimdir?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 gol, 6 asist

Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.
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