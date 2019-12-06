Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde tam 7 gol vardı

Fenerbahçe üst üste iki hafta berabere kaldıktan sonra Kadıköy’de taraftarı önünde coştu. Sarı-Lacivertli takım Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti. Muriqi iki golle öne çıktı. Ferdi Kadıoğlu attığı golle büyük alkış aldı.





Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliğini 5-2 mağlup etti. Sarı-Lacivertli takım taraftarı önünde gollü bir galibiyet alırken iki haftanın ardından üç puan sevincini yaşadı. Fenerbahçe’nin gollerini Muriqi(2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse kaydetti. Genlerbirliği ise Sio ve Stancu ile bu gollere cevap verdi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 25’e çıkardı. Ankara ekibi ise 14 puanda kaldı.





KADIKÖY’DE GALİBİYET BAŞKA DÜŞÜNCE YOK







Lig’de son iki maçında 4 puan bırakan Fenerbahçe için taraftarı önünde Gençlerbirliği ile oynayacağı maç oldukça kritikti. Malatya ve Göztepe ile beraber kalarak zirve yarışında yara alan Sarı-Lacivertli takım, evinde oynadığı bu maçtan üç puan çıkararak olumsuz havanın dağıtılması adına önemliydi. Şayet kaybedilecek puan ya da puanlar en başta Ersun Yanal açısından sıkıntı oluşturacak bir durumdu. Hedef olarak ilk yarıyı 4’te 4 yaparak bitirmek için Gençlerbirliği iyi bir başlangıç olarak görülüyordu. Muriqi, Rodrigues ve Kruse hucüm hattının hep birlikte sahada olması Fenerbahçe’nin en önemli artısıydı.





MAÇ HIZLI BAŞLADI İLK GOL GENÇLERDEN





Karşılaşma iki takım açısından da hızlı başladı. Daha 3. dakikada Rodrigues kaleci Sertaç ile karşı karşıya kaldı ancak Gençlerbirliği file bekçisi bu pozisyonda başarılıydı. Konuk Ankara ekibi kendi yarı alanında bekleyip Fenerbahçe’nin hata yapmasını tercih etti. Sarı-Lacivertli takım bu hatayı savunma 9. dakikada savunma dengesini kuramayarak yaptı. 9. dakikada Sio ceza sahası içinde buluştuğu topa dönerek şık bir vuruş yaptı ve skoru 1-0’a getirdi.





FENERBAHÇE MURİQİ İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI





Fenerbahçe geriye düştükten sonra oyun anlayışını çok değiştirmedi. Genelde Rodrigues üzerinden hücuma çıkarak Kırmzı-Siyahlı takımın dengesini bozdu. 16. dakikada Rodrigues ceza sahasına girerek topu kaleye gönderdi. Muriqi ile direk arasında bulunan yarım metrelik alandan top dışarı çıktı. Golcü oyuncu topa müdahale edemedi. 23’te ise Sarı-Lacivertli takımın golü geldi. Isla’nın kale sahasına doğru çıkardığı topu iyi takip eden Muriqi kafayla fileleri havalandırarak skoru 1-1’e getirdi.





LUİZ GUSTAVO 30 METREDEN ATTI







Muriqi’nin golünden sonra moral olarak da yeniden toparlanan Sarı-Lacivertli takım 26’da Kruse ile bir gol daha buldu. Ancak gol hakemAli Şansalan tarafından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. 32’de ise Luiz Gustavo’dan tribünleri ayağa kaldıracak gol geldi. Brezilyalı oyuncu yaklaşık 30 metreden attığı şut kaleci Ertaç’ı geçerek Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi. Bu golle birlikte oyun tamamen ev sahibi Kanarya’nın lehine döndü.





MURİQİ’NİN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ





Maçın 39. dakikasında Fenerbahçe skoru 3-1’e taşıdı. Golcü oyuncu Rodrigues’tenseken topu iyi takip etti. Candeias’tan önce Muriqi topa dokunarak önüne aldı. Ardından sol ayağının ucu ile topa dokunarak kalecinin yanından topu filelere göndererek durum 3-1 yaptı. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.





FERDİ KADIOĞLU’DAN ŞIK GOL





Fenerbahçe maçın ikinci yarısında da oyunu daha kontrollü oynadı. Gençlerbirliği skoru azaltmak için risk aldığı bölümlerde Sarı-Lacivertli takım Kruse ve Muriqi farkı açmak için çaba gösterdi. Gol ise 75. dakikada oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Ferdi açıyı görünce topu kale gönderdi. Kalecinin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. Skor 4-1 oldu. Bu gole Gençlerbirliği çabuk cevap verdi. 78. dakikada Stancu’nun vuruşu kaleci Altay’ın müdahalesine rağmen filelerek gitti ve skor 4-2’ye geldi.





KRUSE İLK GOLÜNÜ ATTI





Karşılaşmanın 86. dakikasında Fenerbahçe skoru 5-2 yaptı. Savunmanın arkasına hızlı bir şekilde sarkan Rodrigues topu ceza sahası içine kadar taşıdı. Rodrigues geriden gelen Max Kruse’yi görerek topu onun önüne bıraktı. Alman oyuncu topu boş filelere göndererek bu sezon ilk golünü atma başarısını gösterdi. Kruse’nin bu sezon denediği 33. şut gol oldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 5-2 Sarı-Lacivertli takımın üstünlüğü ile sona erdi.





Emre Belözoğlu golü kaçırmanın verdiği kızgınlıkla reklam tabelalarını tekmeledi.





MAÇ ÖZETİ





Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 57 Jailson), Ozan Tufan, Kruse, Rodrigues, Muric (Dk. 77 Tolgay Arslan)





Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Candeias, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 65 Rahmetullah Berişbek), Sio (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Sessegnon, Polomat, Stancu





Goller: Dk. 9 Sio, Dk. 78 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 ve 39 Muric, Dk. 32 Gustavo, Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Kruse (Fenerbahçe)





Sarı kartlar: Dk. 20 Sio, Dk. 52 Polomat, Dk. 81 Candeias, Stancu (Maç bittikten sonra) (Gençlerbirliği), Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 73 Muric, Dk. 79 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)





Stat: Ülker / Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail Şencan





PUAN DURUMU



