Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Gökhan Gönül'e veda etti /13 Temmuz 2021 18:17

Fenerbahçe Gökhan Gönül'e veda etti

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe formasının hakkını sonuna kadar verdiği vurgulanan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül." ifadeleri kullanıldı.
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