Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Helsinki'yi 5 golle yenip gruplara kaldı /26 Ağustos 2021 21:40

Fenerbahçe Helsinki'yi 5 golle yenip gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Fenerbahçe Helsinki'yi 5-2 yendi.

SHABER3.COM

İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. 

Fenerbahçe'nin gollerini 11, 14 ve 52. dakikada Enner Valencia, 90+1. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk ve 90+3. dakikada kendi kalesine Peltola attı.

Evinde 6 maç aradan sonra Avrupa maçı kaybeden HJK Helsinki'nin gollerini 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski kaydetti. 

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi 27 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te çekilecek kuralar sonrası belli olacak.
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