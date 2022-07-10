Fenerbahçe-Hull City maçında 2 gol vardı

Sakarya'da Acun Ilcalı'nın başkanlığını yaptığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile bir hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.





İkinci yarının da büyük bölümünde gol sesi çıkmazken, maça dahil olduktan sonra oyunu hareketlendiren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, kazanılan bir serbest vuruşu şık bir şekilde gole çevirerek 88. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.





Bu golden hemen bir dakika sonra yine Arda Güler'in cezasahasına yönlendirdiği topa gol vuruşu yapmak isteyen Berisha'nın hamlesi sonrası Hull City defasından seken opu tamamlayan Serdar Dursun 89. dakikada skoru 2-0'a getirdi.





Maçta başka gol olmayınca da karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



