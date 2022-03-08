Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ile ilgili iddia yalanlandı /08 Mart 2022 22:53

Fenerbahçe ile ilgili iddia yalanlandı

Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, Brezilyalı futbolcu Ayrton Lucas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, Brezilyalı futbolcu Ayrton Lucas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Spartak Moskova Basın Sözcüsü Ayrton Lucas, "Önümüzdeki günlerde Türk basınında bu tarz yalan haberleri çok fazla göreceğiz. Her haberi yalanlayamayız. Spartak Moskova'dan ayrılan futbolcu olmayacak. Takımımız bir sonraki maça odaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki sol bek Ayrton Lucas, Spartak Moskova'da bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Ayrton Lucas'ın menajeri Carlos Leite, "FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara sözleşmeleriyle ilgili hak tanıdı. Ancak Ayrton Lucas'ın Spartak Moskova'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok" dedi.

FIFA'DAN RUSYA AÇIKLAMASI

FIFA, "Rusya'da yabancı futbolcu ve teknik direktörlerin kulüpleriyle arasında 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmaması halinde, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmak üzere yabancı futbolcu ve teknik direktörler tek taraflı fesih hakkına sahip olacaklar" açıklamasında bulundu

Öte yandan FIFA, Ukrayna'daki yabancı futbolcu ve teknik direktörlerin sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığını duyurdu.
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