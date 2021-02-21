Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlıyor /21 Şubat 2021 17:23

Fenerbahçe Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlıyor

Fenerbahçe Göztepe ile saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray ile puanlarını eşitleyecek.

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Sarı lacivertliler Göztepe maçını galibiyetle geçerek gelecek hafta oynanacak Trabzonspor deplasmanına çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe’de tedavileri devam eden Luiz Gustavo, İrfan Can Kahvecii Filip Novak ve kırmızı kart cezalısı Filip Novak forma giyemeyecek. 

Göztepe'de ise Stefano Napoleoni'nin durumu maç saati belli olacak.

PELKAS FORMASINA KAVUŞUYOR

Kanarya'da tedavi sürecini tamamlayan ve hafta boyunca takımla antrenmanlarda çalışan Dimitris Pelkas 3 maç aranın ardından yeniden formasına kavuşuyor. Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut forvet arkasında Fatih Karagümrük maçında olduğu gibi Mesut Özil’e görev verecek. Dimitris Pelkas bu sezon oynadığı 16 maçta yüzde 80.5 isabetli pas ortalaması tutturken 4 gol 5 asistlik katkı sağladı. Mesut Özil ise 3 maçta yüzde 96.1’lik isabetli pas oranı yakaladı.

HANGİ OYUNCULAR SARI KART SINIRINDA?

Fenerbahçe’de 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş kart görmeleri halinde Trabzonspor deplasmanında cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Gassama, Atınç, Berkan, Halil, Soner, Ndiaye, Zulj, Nwobodo, Jahovic

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