Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında 18 vaka birden /14 Kasım 2020 13:04

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında 18 vaka birden

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yapılan son koronavirüs testlerinde, 14 oyuncu 4 de teknik ekip personelinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

SHABER3.COM

Sarı-lacivertli kulüp, yapılan son koronavirüs testleri hakkında açıklama yayımladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir. Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında 18 vaka birden Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:18